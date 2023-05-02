Капралов Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапралов Григорий Павлович

Капралов Григорий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Капралов
Имя
Григорий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4461. КАПРАЛОВ, ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ, 36 л. Гр. Александровск. у., Константиновск. п., д. Дьяконовой; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., лиш. св. 1 г. Осужд. 22 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close