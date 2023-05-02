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Рыжев Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыжев
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
26 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8476. РЫЖЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 33 л., Ветлужск. у., Кокошинск. в , д. Шамино. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 105, 108, 114 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 апр. 923.

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