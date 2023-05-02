Вознюк Даниил Артемьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вознюк
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Артемьев
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45804. ВОЗНЮКЪ, ДАНІИЛЪ АРТЕМЬЕВЪ. К. Могилевск. у., в. и п. Копайгорода, 18 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 134, 135 и 1449 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 4 Іюня 905.
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