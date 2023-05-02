Баркан Абрам Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаркан Абрам Лазаревич

Баркан Абрам Лазаревич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баркан
Имя
Абрам
Отчество
Лазаревич
Дата исполнения приговора
19 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
13091. БАРКАН, АБРАМ ЛАЗАРЕВИЧ, 58 л. Гр. г. Полоцка; — Р. Т. г. Петрограда. Спекуляц., лиш. св. 5 л., с зач. 1 м. и 19 д. пр. з. Исп. 19 апр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close