Коршунов Михаил Денисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коршунов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Денисов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83578. КОРШУНОВЪ, МИХАИЛЪ ДЕНИсовъ, 41 г. К. Камышинск. у., Золотовск. в., д. Пряхиной; — Г. С. 1 уч. г. Камышина, 11 Апр. 911, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Апр. 911. | 911 5731 170¹ М. | 910 65472 177 М.
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