Усов Иван Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12358. УСОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 18 л., Шадринск. окр., Никольск. в. и с. Н. С. 13 уч. Шадринск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. П. в. з. С. 2/Х—24.
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