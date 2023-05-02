Колодин Алексей Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колодин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4952. КОЛОДИН АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ, 68 л., Переславль-Залесск. у., Загорск. в., д. Березниково. Н. С. 4 уч. Переславль-Залесск. у. Ст. 140, пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 9/І—24.
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