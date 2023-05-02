Устюжанин Петр Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устюжанин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12384. УСТЮЖАНИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 28 л., Ново-Николаевск. у., Ордынск. в., с. Ново-Шарапово. Алтайск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 76, 2 ч 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з с. 30/ѴІІ—24
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