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Фомин Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
18 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7732. ФОМИН, ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, Гр. г. Владимира,; Н. С. 3 уч. г. Владимира. Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 18 авг. 919.

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