Васильев Николай Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45669. ВАСИЛЬЕВЪ, НИКОЛАЙ ДМИТріевъ. Мщ. г. Волковыска. 20 л., рд. въ г. Бобруйскѣ; — Москов. О. С. (въ 3 р.), 4 и 5 п. 134 и 1 ч. 1085 У., арест. отд. 1 г. Исп. 9 Апр. 905. | 904 30818 169 М. | 903 76274 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.