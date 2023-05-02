Астафьев Николай Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астафьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- __ март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44982. АСТАФЬЕВЪ, НИКОЛАЙ МИХАЙловъ (онъ же Медвѣженокъ и Михайловъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Подольска, 29 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С. (въ 8 р.), 114, 134 и 2 ч. 1655 У., 3 п. 14,169 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. въ Мартѣ 905. | 903 373 1655 У. | 95 332 170 М. | 901 61453 169 М. | 94 19845 169 М. | 98 84264 1647 У. | 94 24238 169 М. | 96 39747 1647 У.
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