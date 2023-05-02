Мартюков Степан Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартюков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8807. МАРТЮКОВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., Рязанск. у., Подвязьевск. в., д. Сергеевки. Рязанск. Губсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 21 марта 923.
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