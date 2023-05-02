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Мартюков Степан Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартюков
Имя
Степан
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
21 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8807. МАРТЮКОВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., Рязанск. у., Подвязьевск. в., д. Сергеевки. Рязанск. Губсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 21 марта 923.

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