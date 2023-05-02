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Макарочкина Анастасия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макарочкина
Имя
Анастасия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8543. МАКАРОЧКИНА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 48 л., Зарайск. у., Булышинск. в., д. Бутырки. Московск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 8 сент. 923.

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