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Свербеев Андрей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свербеев
Имя
Андрей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8787. СВЕРБЕЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, 36 л., Устюженск. у., Мезненск. в., д. Задней. Черепо-вецк. Губсуд. Ст. ст. 85, 105, 114, лиш. св. З г. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 сент. 923.

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