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Лебедев Дмитрий Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Дмитрий
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
02 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7959. ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ, 52 л., Краснослободск у., Новодевиченск в. Н. С. 8 уч. Сызранск. у. Ст. 180, лиш. св. 5 л. Исп. 2 янв. 923.

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