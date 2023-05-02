Чернец Ульян Викентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернец
- Имя
- Ульян
- Отчество
- Викентьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7982. ЧЕРНЕЦ, УЛЬЯН ВИКЕНТЬЕВИЧ, 18 л., Гр. Бендинск. у., д. Крамалер,; Н. С. 6 уч. Петрозаводск. у., Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 15 июня 919.
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