Имеев Манжуя
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Имеев
- Имя
- Манжуя
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3989. ИМЕЕВ МАНЖУЯ, Эхирит-Булагатск. аймака. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. ст 142, 162, лиш. св. 3 г. 8 м. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 13/ѴІ—24.
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