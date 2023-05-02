Макаров Ефим Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаров
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42699. МАКАРОВЪ. ЕФИМЪ ГРИГОРЬевъ. К. Корчевск. у., Кудрявцевск. в. и с., 22 л.; — Тверск. О. С. 149 и 1481 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 8 Мая 907. | 905 14785 170 М. | 99 12242 170¹ М. | 902 98806 1647 У.
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