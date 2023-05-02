Дядькин Николай Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дядькин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4265. ДЯДЬКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 43 л., Иркутск. у., Хомутовск. в., д. Карлук. Иркутск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. и пор. пр 2 г. Исп. 4 дек. 923.
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