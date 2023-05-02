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Апухтина Пелагея Леонтьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Апухтина
Имя
Пелагея
Отчество
Леонтьевна
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
299. АПУХТИНА, ПЕЛАГЕЯ ЛЕОНТЬЕВНА, 22 л. Гр. Рязанск. у., Подвязск. в., д. Куроксмна; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 7 окт. 919.

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