Ковалева Анна Ефимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ефимова
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83226. КОВАЛЕВА, АННА ЕФИМОВА (она же Коваль), 49 л. К. Васильков. у., Езерянск. в., с. Чупыръ; — Кіев. О. С., 26 Апр. 911, 152¹ и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 27 Мая 911. | 909 147227 169 М. | 901 3444 169 М. | 24 Февр. 907 г. М. С. 7 уч. Васильков. окр., 169 М., тюр. 5 м. | 903 48561 169 М.
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