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Носкович Семен Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носкович
Имя
Семен
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9637. Носкович Семен Осипович, 29 л., Ленинградск. г., г. Колпина. Ленинградск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 105, 2 ч. 114, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15 июня 926.

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