Кузнецова Ксения Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецова
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25627. КУЗНЕЦОВА, КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА, 50 л. Гр. Сарапульск. у., Сосновск. в.; — Н. С. 14 уч. Сарапульск. у. Самогон., лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. до ½ г. Исп. 31 июля 920.
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