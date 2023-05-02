Браславская Мария Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Браславская
- Имя
- Мария
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45412. БРАСЛАВСКАЯ, МАРІЯ ИВАНОВА. К. Липовецк. у., м. Княже-Креницы, 40 л.; — М. С. 3 уч. Липовецк. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Іюня 905.
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