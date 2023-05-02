Кофтин Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кофтин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6823. КОФТИН ПЕТР ИВАНОВИЧ, 29 л., Выксунск. у., Кумбакск. в. и с., Н. С. 2 уч. Выксунск. у., Ст. 144, лиш. св. 1½ г., Исп. 19 апр. 923.
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