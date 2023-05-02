Анциферов Семен Артемьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анциферов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Артемьев
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44921. АНЦИФЕРОВЪ, СЕМЕНЪ АРТЕМЬевъ. К. Барнаульск. у., Ординск. в., д. Кузьминки, 23 л.; — Омск. С. П., 1464 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 19 Марта 905.
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