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Лысикова Татьяна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лысикова
Имя
Татьяна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
12 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8376. ЛЫСИКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 23 ст., Тюкалинск. у., Ново-Карасунск. в. и с. Н. С. 2 уч. Тюкалинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 июня 923.

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