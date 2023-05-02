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Хрюшина Анилина Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хрюшина
Имя
Анилина
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 332
Источник
Скан
Оригинальная запись
11489. ХРЮШИНА АНИЛИНА НИКИТИЧНА, 45 л., Кунгурск. окр., Агитск. р., с. Кленова. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 88, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 15/Х—26.

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