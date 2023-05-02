Краснораменский Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснораменский Вячеслав Васильевич

Краснораменский Вячеслав Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснораменский
Имя
Вячеслав
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
24 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
6993. КРАСНОРАМЕНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., г. Грязовца, Смоленск. Губсуд, Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 5 л., Исп. 24 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.