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Русецкий Трифон Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Русецкий
Имя
Трифон
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
20 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8430. РУСЕЦКИЙ ТРИФОН ГЕРАСИМОВИЧ, 48 л., Устюженск. у., Растороновск. в., д. Измядеева. Н. С. 2 уч. Устюженск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 20 авг. 923.

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