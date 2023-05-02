Аленникова Мария Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аленникова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 149. АЛЕННИКОВА, МАРИЯ ФЕДОРОВНА, 18 л. Гр. Томашевск. у., Черкасск. в. д. Жиринки; — Н. С. Ново-Андроньевск уч. г. Москвы. Покупка краден, лиш. св. 6 м. Исп. 4 авг. 919.
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