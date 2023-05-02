Грицук Степан Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грицук
- Имя
- Степан
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46294. ГРИЦУКЪ, СТЕПАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Могилев. у., Лучинецк. м. и с., 19 л.; — Кишинев. О. С., 140 и 1 ч. 1483 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 24 Мая 905.
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