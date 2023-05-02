Жуков Иван Нилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Нилович
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3251. ЖУКОВ ИВАН НИЛОВИЧ, 32 л., Новоторжск. у., Климовск. в., д. Камушки. Н. С. 1 уч Новоторжск. у. Ст. 150, лиш. св. 1 г. и пор. пр 2 г. П. в. з. с. 4/Х—23.
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