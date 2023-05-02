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Старых Григорий Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Старых
Имя
Григорий
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
08 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 332
Источник
Скан
Оригинальная запись
12275. Старых Григорий Артемьевич, 45 л., Ново-Сибирск. окр., с. Боровлянки. Н. С. 4 уч. Ново-Сибирск. окр. Ст. 180 п. п. "б", "в", лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 8 апр. 926.

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