Багровников Константин Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багровников
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142810. БАГРОВ НИКОВЪ, КОНСТАНтинъ Ивановъ. Мщ. г. Углича, 19 л.; — СПБ. Ст. М. С. 15 уч. 20 Нояб. 909, 169 и 2 п. 171 М., по сов. съ приг. СПБ. Ст. М. С. 3 уч. отъ 4 Нояб. 909 г. (172 М. — тюр. 1½ м.), тюр. 2 м. Исп. 20 Нояб. 909. | 908 44937 173 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 Г. № 67406.
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