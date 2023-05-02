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Самохвалов Степан Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самохвалов
Имя
Степан
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8707. САМОХВАЛОВ СТЕПАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ,30 л., Нерчинск. у., Ольчинск. в., с. Ключи. Н. С. 13 уч. Забайкальск. г. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 31 окт. 923.

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