Самохвалов Степан Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самохвалов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8707. САМОХВАЛОВ СТЕПАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ,30 л., Нерчинск. у., Ольчинск. в., с. Ключи. Н. С. 13 уч. Забайкальск. г. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 31 окт. 923.
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