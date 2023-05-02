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Пустовалов Дмитрий Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пустовалов
Имя
Дмитрий
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
10884. Пустовалов Дмитрий Антонович, 33 л., Никольск. уч. Городецк. в., д. Малого-Шортанова. Архангельск. Губсуд. Ст. ст. 170, 1 ч. 171, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 15 июня 926.

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