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Блохин Сергей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блохин
Имя
Сергей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
02 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
651. Блохин Сергей Сергеевич, 22 л., Брянск. г., Бежецк. у., Песоченск. в. и завода. В. Т. Западн, окр. Ст. 1 ч. 3 П. В. П. лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 2/ІІІ—26.

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