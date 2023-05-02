Фомичев Иван Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомичев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12722. ФОМИЧЕВ ИВАН АКИМОВИЧ, 29 л., Мосальск. у., Понизовск. в., д. Выловки. Н. С. 3 уч. Черепановск. у. Ст. 3 ч. 80, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 14/ХІ—24.
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