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Анисимов Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисимов
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
246. АНИСИМОВ, ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 27 л. Гр. Бронницк. у., Спасск. в., д. Константинова; — М. Н. С. 4 уч. Бронницк. у. Кража, лиш. св. 1½ г., по амиист. от нак. освоб.

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