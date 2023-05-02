Высоцкий Андрей Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Высоцкий
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 114107. ВЫСОЦКІЙ, АНДРЕЙ ФРАНцевъ. Мщ. г. Калиша. 21 г., рд. въ д. Стара-Весь, гм. Доброшинъ, Новинск, у.; — Калишск. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Авг. 909. | 908 122226 1655 У. | 903 46791 169 М. | 906 69076 170 М.
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