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Прохоров Нестор Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохоров
Имя
Нестор
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
13 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
10182. Прохоров Нестор Ильич, 23 л., М.-Архагельск. у., Покровск. в., д. Моховой-Каменки. В. Т. 14 стр. див. Ст. 2 ч. 3 ПВП, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 13/Ѵ—26.

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