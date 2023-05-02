Прохоров Нестор Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прохоров
- Имя
- Нестор
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 265
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10182. Прохоров Нестор Ильич, 23 л., М.-Архагельск. у., Покровск. в., д. Моховой-Каменки. В. Т. 14 стр. див. Ст. 2 ч. 3 ПВП, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 13/Ѵ—26.
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