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Мишин Степан Карпов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мишин
Имя
Степан
Отчество
Карпов
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1906
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
5476. МИШИНЪ, СТЕПАНЪ КАРПОВЪ. К. Брянск. у., Супоневск. в., с. Пельпина, 57 л.; — Орлов. О. С., 4 п. 134, 1464 и 1 ч. 1483 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 5 Дек. 906. 

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