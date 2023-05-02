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Назаркин Кузьма Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назаркин
Имя
Кузьма
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
136605. НАЗАРКИНЪ, КУЗЬМА ТРОФИМОВЪ. К. Зарайск. у., Сеницк. в., с. Сосновокъ, 21 г.; — М. С. Сухарев. уч. г. Москвы 29 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 29 Окт. 909.909 81729 169 М. | 905 82451 172 М.

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