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Барзов Петр Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барзов
Имя
Петр
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
681. БАРЗОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 21 г., Саратовск. у., Мариинск в., с. Кусыни. Н. С. 4 уч. Саратовск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 15 сент. 923.

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