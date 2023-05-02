Тупицын Петр Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тупицын
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8648. ТУПИЦЫН, ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, Гр. б. Екатеринбургск. у., Полдневск. в.;—Н. С. 10 уч. б. Екатеринбургск. у. Дезерт., лиш. св 5 л. Осужден. скрылся.
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