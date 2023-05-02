Некуйко Семен Пантелеймонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Некуйко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Пантелеймонов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 117684. НЕКУЙКО, СЕМЕНЪ ПАНТЕлеймоновъ. К. Александрійск. у., Верблюжск. в. и с., 19 л.; — Елисаветградск. О. С., 140 и 1 ч. 1651 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 6 Окт. 908 г. (1651 У., тюр. 1 г.), тюр. 1 г. Исп. 20 Іюня 909. | 908 74834 169 М., гдѣ возрастъ указ. неправильно.
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