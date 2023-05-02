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Филатов Владимир Маркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филатов
Имя
Владимир
Отчество
Маркович
Дата исполнения приговора
13 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
19992. ФИЛАТОВ, ВЛАДИМИР МАРКОВИЧ, 25 л. Гр. Осташковск. у., Сиговск. в., с. Алкатова; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Торг. самог., лиш. св. 1 г., с зач. 6 д. пр. з. Исп. 13 марта 920.

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