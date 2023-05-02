Лапин Николай Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2324. ЛАПИН, НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Себежск. у., Соинск. в., д. Морозовой;— Р. В. Т. Т. Октябрьск. ж. д. Хищение, лиш. св. и лиш. пр. 3 г. Исп. 22 мая 922.
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