Мальцев Александр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мальцев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6563. Мальцев Александр Федорович, 22 л., Пермск. окр., г. Оханска. Н. С. 2 уч. Пермск. окр. Ст. ст. 153, 176, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22/ХІ—26.
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